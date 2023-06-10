Haberler Beşiktaş El Shaarawy ‘devam’ dedi

El Shaarawy ‘devam’ dedi

Beşiktaş'a geleceği hakkında haberlerin manşetlere taşındığı Stephan El Shaarawy'nin kaderi belli oldu. Eski Milan ve Monaco'lu oyuncunun, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Calciomercato. com tarafından bildirildiği üzere, taraflar sözleşmenin yenilenmesi için tam bir anlaşmaya vardı. Roma sportif direktörü Tiago Pinto, daha önce senelik 3.5 milyon euro kazanan Mısır asıllı oyuncuyu, daha düşük bir rakama 2 senelik ikna ettiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
El Shaarawy ‘devam’ dedi
Beşiktaş'a geleceği hakkında haberlerin manşetlere taşındığı Stephan El Shaarawy'nin kaderi belli oldu. Eski Milan ve Monaco'lu oyuncunun, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Calciomercato. com tarafından bildirildiği üzere, taraflar sözleşmenin yenilenmesi için tam bir anlaşmaya vardı. Roma sportif direktörü Tiago Pinto, daha önce senelik 3.5 milyon euro kazanan Mısır asıllı oyuncuyu, daha düşük bir rakama 2 senelik ikna ettiği ifade edildi.
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