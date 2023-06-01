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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündemindeki isim ise Craiova formasını terleten 26 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:32
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

Siyah-beyazlılarda transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu.

Yönetim, N'Koudou'nun boşluğunu Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan'la doldurmak istiyor.

Rumen Digisport'un haberine göre Craiova'nın başkanı Rotaru, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusuyla yeni anlaşma düşünmüyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, sezon biter bitmez oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek, Andrei Ivan'ı renklerine katmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Andrie Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 35 lig maçına çıktı; 14 gol ve 3 asistle takımına 17 gollük skor katkısı yaptı.

ANDREI IVAN KİMDİR?

Andrei Ivan futbola Romanya'nın Craiova takımının alt yapısında başladı. Ardından Craiova'nın A Takım seviyesine yükseldi.

Sonrasında Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Krasnodar sonrası Avusturta ekibi Rapid Wien'e kiralandı. Rapid Wien sonrasında ise Krasnodar'a geri döndü.

Futbolcu 2019 yaz transfer döneminde futbola başladığı Rumen ekibi Craiova'ya tekrardan transfer oldu. Şimdilerde Craiova formasını terletiyor.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu yan mevki olarak ise sağ kanat ve santrafor olarak görev alabiliyor.

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