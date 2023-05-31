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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Hırvat kanat! Opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Milan’ın sol kanat oyuncusu Rebic için İtalyan ekibiyle temasa geçti. Yönetim ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifi yapacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Hırvat kanat! Opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak

Beşiktaş'ta transfer listesine son eklenen isim Milan'ın yıldızı Ante Rebic oldu. İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin sezon sonunu beklemeden harekete geçeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini Milan yönetimine bildireceği haberleri üzerine Beşiktaş yönetimi hemen düğmeye bastı. Bu sezon 31 karşılaşmada 1229 dakika süre alabilen Ante Rebic'in bu durumdan memnun olmadığı ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi arzu ettiği ifade edildi.

SON DÖNEMDE PERFORMANSI DÜŞTÜ

Kara Kartal'da bir çok isimle temasa geçilirken, bu sezon forma giydiği dönemde sadece 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Rebic'ten, Milan teknik heyeti de umutlu değil. Yaklaşık 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında. Siyah-beyazlıların da Hırvat futbolcu için nabız yoklamaya başladığı ve menajerinden durumuyla ilgili olarak bilgi istediği kaydedildi.

Ante Rebic, RNK Split ile başladığı A Takım kariyerinde, Fiorentina (İtalya), Leipzig (Almanya), Hellas Verona (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya) ve Milan (İtalya) formaları da giydi. Milan'a transferi 2020- 21 sezonunda 6.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'tan gerçekleşti.

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 maçta giyen Ante Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncuya Bundesliga ekibi Wolfsburg'un da talip olduğu belirtilirken, iki kanadın dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Rebic'e Teknik direktör Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade edildi.

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