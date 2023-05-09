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Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda forvet hattına yönelen siyah beyazlılarda gündeme Meksikalı yıldız geldi. Kartal'ın ilgilendiği golcü oyuncunun birçok talibi ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için Jimenez ismi gündeme geldi.

Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

İtalyan basınında yer alan habere göre Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

Yıldız oyuncunun şimdiden birçok talibi ortaya çıktı. Haberde Jimenez için Beşiktaş dışında, Club America, Sevilla, Real Sociedad, Roma ve bazı MLS kulüplerinin ilgi gösterdiği ve oyuncu ile ilgili girişimlere başladığı yazıldı.

Beşiktaş'a Raul Jimenez'den kötü haber! Transferde dev rakip

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jimenez, bu sezon çıktığı 18 resmi karşılaşmada 3 gol 1 asist kaydetti.

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