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Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Slavia Prag'da forma giyen İsveçli stoper Aiham Ousou'dan sürpriz bir Beşiktaş itirafı geldi. 23 yaşındaki savunmacı ara transfer döneminde siyah beyazlı takımın kendisini istediğini söyledi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:34
Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Sezona Valerien Ismael'le başlayan, daha sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.

Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katmıştı.

Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Öte yandan Beşiktaş'ın devre arasında bir futbolcuyu daha transfer etmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.

Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Slavia Prag'da forma giyen İsveçli stoper Aiham Ousou'dan sürpriz bir Beşiktaş itirafı geldi.

Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

23 yaşındaki savunmacı ara transfer döneminde siyah beyazlı takımın kendisini istediğini şu sözlerle açıkladı:

Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

"Görüşmeler olumluydu ancak her şey yolunda gitmedi. İlerde neler olacağını ise kimse bilemez"

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