Ousou'dan Beşiktaş itirafı!

Sezona Valerien Ismael'le başlayan, daha sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.
Sezona Valerien Ismael'le başlayan, daha sonra Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katmıştı.
Öte yandan Beşiktaş'ın devre arasında bir futbolcuyu daha transfer etmeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.
Slavia Prag'da forma giyen İsveçli stoper Aiham Ousou'dan sürpriz bir Beşiktaş itirafı geldi.
23 yaşındaki savunmacı ara transfer döneminde siyah beyazlı takımın kendisini istediğini şu sözlerle açıkladı:
"Görüşmeler olumluydu ancak her şey yolunda gitmedi. İlerde neler olacağını ise kimse bilemez"
Bu sezon 30 maçta 1 gol, 2 asist kaydeden 1.86 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro civarında.