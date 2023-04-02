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Beşiktaş Asbaşkan'ı Emre Kocadağ Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Herkesin adaleti şaşıyor ama Allah'ın adaleti şaşmıyor!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 23:10 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 23:28
Beşiktaş Asbaşkan'ı Emre Kocadağ Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "En yüksek puanı alan hakem, yapay zeka ile o haftaki en önemli maça atanıyor dendi. Sezonun en önemli maçlarından birine, yapay zekayı kullanmayarak, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor maalesef. Her Beşiktaş maçında aleyhinde kararlar veriyorlar. Yine şaşırtmadılar ve bizi bu hakemlerle maça çıkardılar. Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu, takım olarak geri çevirdik.

Bugün yaşananlar, devreye giren manuel zeka, atanan hakem, yaşanan maç... Sonuç ne olursa olsun, maçta olanları herkes gördü. 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itelim de bu söylemlerden vazgeçsinler' diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz.

Manuel zekaya gereken cevabı verdik. Gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş büyük bir camia, önünü kesmek isteyenlere gereken cevabı verir.

TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız, bunun da takipçisi olacağız. TFF'den cevap gelmedi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz.

Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var. Adalet çağrısı yapanlar var, ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor.

Biz sezon bittiğinde, rakiplerimizden daha çok deplasmana gitmiş olacağız! Biz puan istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bize çözüm reçetesi sunsunlar. Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız! Lig sonuçlanmadan karar vermeleri lazım herhalde!

Bizi yarış dışında bırakarak, susturmaya çalıştılar. Herkesin adaleti şaşıyor ama Allah'ın adaleti şaşmıyor! Çevrilmez maç çevriliyor, penaltı kaçıyor. İşte bunu da değerlendirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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