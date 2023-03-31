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Auer sürprizi

Beşiktaş, R. Wien’de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Jonas Auer için resmi temasa geçiyor. Auer’in Avusturya ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Auer sürprizi
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın milli maç arasında izlediği Jonas Auer'i transfer etmek istediği haberleri manşetlere taşındı. Avusturya'dan Heute'nin haberine göre Auer, Rapid Wien'de gösterdiği güçlü performansla ilgi odağı haline geldi. 22 yaşındaki oyuncunun bu performansı Beşiktaş scout ekibinin dikkatinden kaçmadı. Bu sezon 19 lig maçında oynayan şimdiden 7 asist yapmayı başardı. Avusturyalı sol bek için resmi görüşmeler Haziran'da yapılacak.
1.82 boyundaki Jones Auer hem sürati hem de ofansa katkısıyla dikkat çekiyor.
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