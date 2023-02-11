BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

"GERİ DÖNERSE HERHANGİ BİR PREMIER LİG EKİBİ İÇİN KAZANÇ OLUR"

Bentley, "Dele Alli'nin kişisel hayatı doğru yönetilmedi. Çok yetenekli bir oyuncu, yeteneklerine yazık oldu. Ama geçenlerde Beşiktaş ile iyi bir maç oynadı. Tekrar eski formunu yakalar ve İngiltere'ye geri dönerse, herhangi bir Premier Lig kulübü için büyük bir kazanç olur." ifadelerini kullandı.