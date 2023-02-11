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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli, transferiyle büyük ses getirmiş ancak isteneni verememişti. Ara transfer döneminde İngiltere'ye geri döneceği konuşulan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Tottenham'ın eski yıldızı, Dele Alli ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Sezon başında birçok takviye yapan Beşiktaş'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Dele Alli olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Ancak 26 yaşındaki futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Ara transfer döneminde Everton'a geri döneceği konuşulan Dele Alli ile ilgili İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Tottenham'ın eski yıldızı David Bentley, İngiliz futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

"GERİ DÖNERSE HERHANGİ BİR PREMIER LİG EKİBİ İÇİN KAZANÇ OLUR"

Bentley, "Dele Alli'nin kişisel hayatı doğru yönetilmedi. Çok yetenekli bir oyuncu, yeteneklerine yazık oldu. Ama geçenlerde Beşiktaş ile iyi bir maç oynadı. Tekrar eski formunu yakalar ve İngiltere'ye geri dönerse, herhangi bir Premier Lig kulübü için büyük bir kazanç olur." ifadelerini kullandı.

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