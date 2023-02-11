BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "İngiltere'ye geri dönerse..."

Sezon başında birçok takviye yapan Beşiktaş'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Dele Alli olmuştu.
Sezon başında birçok takviye yapan Beşiktaş'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Dele Alli olmuştu.
Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Ancak 26 yaşındaki futbolcu, beklenen performansı sergileyemedi.
Ara transfer döneminde Everton'a geri döneceği konuşulan Dele Alli ile ilgili İngiltere'den flaş bir açıklama geldi.
Tottenham'ın eski yıldızı David Bentley, İngiliz futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GERİ DÖNERSE HERHANGİ BİR PREMIER LİG EKİBİ İÇİN KAZANÇ OLUR"
Bentley, "Dele Alli'nin kişisel hayatı doğru yönetilmedi. Çok yetenekli bir oyuncu, yeteneklerine yazık oldu. Ama geçenlerde Beşiktaş ile iyi bir maç oynadı. Tekrar eski formunu yakalar ve İngiltere'ye geri dönerse, herhangi bir Premier Lig kulübü için büyük bir kazanç olur." ifadelerini kullandı.
İşte o haber.