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Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, transferde sürpriz bir karar aldı. Rotayı İngiltere'ye kıran siyah-beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jonjo Shelvey için harekete geçti. 30 yaşındaki orta saha için teklif hazırlığı yapılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

Bu sezon sadece 5 maçta şans bulan Shelvey'nin düzenli oynaması durumunda forma girebileceğini düşünen siyah-beyazlıların oyuncunun menajerlik şirketi ile temasa geçmeye hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak

Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor.

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