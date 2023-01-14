Konyaspor Beşiktaş: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 67'nci dakikada Cenk Tosun ve 90+5'inci dakikada Josef kaydetti. Konyaspor'un mücadeledeki tek golünü 1'inci dakikada Mert Günok kendi kalesine attı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR



1'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Rosier'in geri pasında topu kontrol etmek isteyen Mert Günok, meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırdı. Tecrübeli kaleci topa bir kez daha müdahale etmesine rağmen, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olamadı: 1-0.



26'ncı dakikada Redmond'ın pasıyla ceza sahasına giren Gedson'un şutun kaleci Erhan topu çelmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56'ncı dakikada Guilherme'nin pasında topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top auta çıktı.



63'üncü dakikada Bytyqi'nin ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp, auta çıktı.



67'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında N'Koudou, pasını Gedson'a verdi. Gedson, geriden gelen Cenk Tosun'a bıraktı. Cenk Tosun'un ayak içi vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



83'üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme ortaını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Soner'in kafa vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.



90+5'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta N'Koudou ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl pasını Josef'e verdi. Brezilyalı oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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