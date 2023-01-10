Wesley Sneijder'den Wout Weghorst için şok sözler!

Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sürüyor. Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü ile yollarını beklenenden erken ayrılabilir.

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United'da teknik direktör Eric Ten Hag, bir forvet transferi yapacaklarını belirtmişti. Premier Lig devi kısa süreli çözüm olarak Weghorst'a gözünü dikti.

Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü atan Weghorst da, taraftara el sallayarak gideceğinin sinyallerini vermişti.

Hollanda ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, bu transfer için şok ifadeler kullandı.

Sneijder, "Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer şaka olmalı." dedi.