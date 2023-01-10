Hooijdonk'tan Ten Hag'a uyarı! "Weghorst..."

Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sürüyor. Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü ile yollarını beklenenden erken ayrılabilir.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst bilmecesi sürüyor. Siyah beyazlılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü ile yollarını beklenenden erken ayrılabilir.
Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United'da teknik direktör Eric Ten Hag, bir forvet transferi yapacaklarını belirtmişti. Premier Lig devi kısa süreli çözüm olarak Weghorst'a gözünü dikti.
Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü atan Weghorst da, taraftara el sallayarak gideceğinin sinyallerini vermişti.
Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve Hollandalıların efsane isimlerinden olan Pierre van Hooijdonk, Weghorst'un olası Manchester United transferini yorumladı. İşte o sözler;
"DOĞRU İSİM DEĞİL"
"Weghorst'un Premier Lig performansı yeterli değildi. Burnley ile yalnızca iki gol attı ve takımı küme düştü. Eric Ten Hag şu an için gerçek bir santrfor mu arıyor yoksa geçici bir hamle mi istiyor? Eğer öyleyse doğru tercih Weghorst yerine Luuk de Jong olmalı. Ten Hag'ın Weghorst tercihi oldukça tehlikeli bir hamle olabilir."