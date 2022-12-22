Cyle Larin tutunamadı

Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni takımında tutunamadı. Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge'da forma şansı bulamayan Larin'e, La Liga ekiplerinden Cadiz talip oldu. Haberde, kulübünde aldığı süreden memnun olmayan Kanadalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve Cadiz'in La Liga'da mücadele etmesi sebebiyle teklif ile yakından ilgilendiği yazıldı
Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni takımında tutunamadı. Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge'da forma şansı bulamayan Larin'e, La Liga ekiplerinden Cadiz talip oldu. Haberde, kulübünde aldığı süreden memnun olmayan Kanadalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve Cadiz'in La Liga'da mücadele etmesi sebebiyle teklif ile yakından ilgilendiği yazıldı