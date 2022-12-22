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Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Manchester City ve Valencia'da da forma giyen Avrupa'nın önemli savunmacılarından Eliaquim Mangala, Beşiktaş'a imza atabilir. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 13:42
Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'e ilk flaş transfer hediyesini veriyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Siyah-Beyazlıların sportif direktörü, Avrupa çapında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a getiriyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

CEYHUN KAZANCI'DAN SES GETİRECEK TRANSFER
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper girişimlerini sürdüren Ceyhun Kazancı, görev süresinin en sansasyonel transferini yapmaya hazırlanıyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Welinton, Montero gibi isimlerden memnun olmayan ve 2 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

SAVUNMANIN YENİ LİDERİ OLACAK
Akşam'ın haberine göre, Ceyhun Kazancı'nın yoğun görüşmeler sürdürdüğü o stoper Eliaquim Mangala.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Şu an boşta olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turları başladı.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

CEYHUN KAZANCI'NIN GÖZDESİ
Ceyhun Kazancı, son olarak St. Etienne forması giyen ve sezon başından beri boşta olan Fransız stoperin Beşiktaş'a deneyimi ve kalitesiyle çok şey katacağı görüşünde.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Ocak ayından itibaren yeniden yeşil sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da transferine sıcak bakıyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

45 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Eliaquim Mangala 2014-15 sezonu başında Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Büyük beklentilerle İngiliz ekibine gelen oyuncunun kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

MANGALA KİMDİR?
Yıldız oyuncu, Fransa'nın Colombes şehrinde doğdu.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Mangala, 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Franszı yıldız, 1.87 boyunda.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı.

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