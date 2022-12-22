Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a transfer çileğini getiriyor! Eliaquim Mangala bedava...

Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'e ilk flaş transfer hediyesini veriyor.
Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'e ilk flaş transfer hediyesini veriyor.
Siyah-Beyazlıların sportif direktörü, Avrupa çapında ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.
Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a getiriyor.
CEYHUN KAZANCI'DAN SES GETİRECEK TRANSFER
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper girişimlerini sürdüren Ceyhun Kazancı, görev süresinin en sansasyonel transferini yapmaya hazırlanıyor.
Welinton, Montero gibi isimlerden memnun olmayan ve 2 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
SAVUNMANIN YENİ LİDERİ OLACAK
Akşam'ın haberine göre, Ceyhun Kazancı'nın yoğun görüşmeler sürdürdüğü o stoper Eliaquim Mangala.
Şu an boşta olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turları başladı.
Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor.
CEYHUN KAZANCI'NIN GÖZDESİ
Ceyhun Kazancı, son olarak St. Etienne forması giyen ve sezon başından beri boşta olan Fransız stoperin Beşiktaş'a deneyimi ve kalitesiyle çok şey katacağı görüşünde.
Ocak ayından itibaren yeniden yeşil sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da transferine sıcak bakıyor.
45 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Eliaquim Mangala 2014-15 sezonu başında Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Büyük beklentilerle İngiliz ekibine gelen oyuncunun kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.
MANGALA KİMDİR?
Yıldız oyuncu, Fransa'nın Colombes şehrinde doğdu.
Mangala, 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi.
Franszı yıldız, 1.87 boyunda.
Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro.
Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı.
Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 müsabakada rol almıştı.
Bu maçlarda 20 gol 13 asist üretti.