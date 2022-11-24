Masuaku bilmecesi

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun durumu tam bir bilmeceye dönmüş durumda. Kongolu oyuncuyla yapılan sözleşmenin şartlarına göre Masuaku 25 maça ilk 11'de başlaması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 12 maça ilk 11'de başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 13 maç daha ilk 11'de forma giymesi halinde bonservisi Beşiktaş'a geçecek. Beşiktaş da zorunlu satın alma bedeli olarak West Ham United'a 2.2 milyon euro ödeyecek ve Masuaku ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, geldiği günden bu yana Masuaku'nun performasından memnun kalmış değil. Bu nedenle Demokratik Kongolu sol bek ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Bu konudaki son karar yönetim ve teknik kadronun yapacağı görüşmenin ardından verilecek.