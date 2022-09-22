Haberler Beşiktaş Talha: İmkansız yoktur

Talha: İmkansız yoktur

Futbola başladığımda “Ben de Beşiktaş’ta oynayabilirim” dedim ve başardım.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Talha: İmkansız yoktur
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Tayyip Talha Sanuç, alt yapıya başladığı gün kendisine 'Ben de Beşiktaş'ta oynayabilirim' dediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Karübük'ün yerel kanalına konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "O zamanlar bizim için İbrahim Kaş gibi çok büyük bir rol model vardı. Demek ki istenirse oluyordu. Futbolda hiçbir zaman imkansız diye bir şey yok. Hayallerin peşinden koşulduğu ve çalışıldığı takdirde şans elbet yüzünüze gülecektir. Ben de alt yapıdayken bazen karamsardım ama uğraştım, çalıştım" diye konuştu.
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