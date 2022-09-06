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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ağır fatura! Josef de Souza'nın cezası...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Ankaragücü karşılaşması gergin anlara sahne olmuştu. Siyah beyazlıların sakatlıktan çıktıktan sonra bu sezon ilk kez şans bulan Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza maç bittikten sonra hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcunun ne kadar ceza alacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 08:06 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 08:06