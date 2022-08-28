Haberler Beşiktaş Dembele bitti gibi

Dembele bitti gibi

Kiralanması konusunda anlaşılan kanat oyuncusu için son pazarlıklara geçildi. Bournemouth menajeri Scott Parker da işin bittiği sinyalini verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Dembele bitti gibi

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Yaptığı flaş transferlerle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getiren Beşiktaş, yeni bir transferi daha bitirmek üzere... Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Bournemouth'lu kanat oyuncusu Siriki Dembele'de saatleri sayıyor.

Bunu doğrular bir haber İngiltere'den de geldi. Bournemouth'un menajeri Scott Parker, Dembele için "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlarken, satın alma bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği de kulislerde konuşuluyor. Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı. Siriki Dembele'nini piyasa değeri 3 milyon euro civarında.

Kulüp kariyerinde 199 resmi maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, bunlarda 36 gol, 34 asistlik performans gösterdi.

YİNE MARKAJA ALDILAR

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olacağı haberlerinin duyulmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar bir klasiği de hayata geçirdi. Oyuncunun sosyal medya hesapları "come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumlarına tutuldu. Gönderileri çok sayıda beğeni aldı.

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