TRANSFER HABERİ: Beşiktaş İsveçli stoperi bitirdi! Hien imzayı atıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise stoper takviyesi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise stoper takviyesi.
Siyah-beyazlılar, Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin euro'dan 4 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu yarın İstanbul'a getireceği ifade edildi.
Isak Hien, geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıktı.
23 yaşındaki Isak Hien, bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı.
Burkina Faso asıllı genç stoper daha önce İsveç'te Vasalund'da oynamıştı.
ISAK HIEN KİMDİR?
23 yaşındaki İsveçli oyuncu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor.
1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor.
Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e imza attı.
Bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.
Ayrıca 5 de asist yaptı.