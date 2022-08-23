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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş İsveçli stoperi bitirdi! Hien imzayı atıyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 07:00
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılarda ana gündem maddesi ise stoper takviyesi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı oyuncuyu buldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılar, Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin euro'dan 4 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu yarın İstanbul'a getireceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

ISAK HIEN KİMDİR?

23 yaşındaki İsveçli oyuncu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Isak Hien ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e imza attı.

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