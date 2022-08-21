İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, fırsat transferi istiyor.
Bu bağlamda Kara Kartal, kısa süre önce rotasını İngiltere'ye çevirmişti.
Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, fırsat transferi istiyor.
Bu bağlamda Kara Kartal, kısa süre önce rotasını İngiltere'ye çevirmişti.
Beşiktaş, gözünü Everton'ın yıldızı Delle Alli'ye dikmişti.
Beşiktaş'ın Dele Alli transferini bir an önce bitirmesi bekleniyor.
Bununla beraber siyah beyazlılar için İngiliz basınından sürpriz bir iddia daha geldi.
Kara Kartal, Aston Villa'da forma giyen Morgan Sanson ile ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI İDDİASI!
Öte yandan, yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Haberin detaylarında, Aston Villa'nın, Sanson'a Beşiktaş ile görüşmesi için izin verdiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Öte yandan siyah beyazlıların Sanson transferi için stratejisi belli oldu.
Beşiktaş'ın teklifinin, satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.
Sanson ile el sıkışan Beşiktaş'ın, Aston Villa ile de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
MORGAN SANSON KİMDİR?
18 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Sanson, Fransa'nın Saint-Doulchard şehrinde doğdu.
1.80 boyundaki Sanson, orta sahanın göbeğinde yer alıyor.
Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Sanson, daha sonra Montpellier ve Marsilya formalarını terletmişti.