Haberler Beşiktaş İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, konuya ilişkin İngiliz basınından sürpriz bir haber yayınlandı. İddiaya göre Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson ile anlaşma noktasına geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 09:58
İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, fırsat transferi istiyor.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Bu bağlamda Kara Kartal, kısa süre önce rotasını İngiltere'ye çevirmişti.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş, gözünü Everton'ın yıldızı Delle Alli'ye dikmişti.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini bir an önce bitirmesi bekleniyor.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Bununla beraber siyah beyazlılar için İngiliz basınından sürpriz bir iddia daha geldi.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Kara Kartal, Aston Villa'da forma giyen Morgan Sanson ile ilgileniyor.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI İDDİASI!
Öte yandan, yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Haberin detaylarında, Aston Villa'nın, Sanson'a Beşiktaş ile görüşmesi için izin verdiği kaydedildi.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Öte yandan siyah beyazlıların Sanson transferi için stratejisi belli oldu.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Beşiktaş'ın teklifinin, satın alma opsiyonlu kiralık olduğu aktarıldı.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Sanson ile el sıkışan Beşiktaş'ın, Aston Villa ile de anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

MORGAN SANSON KİMDİR?
18 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Sanson, Fransa'nın Saint-Doulchard şehrinde doğdu.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

1.80 boyundaki Sanson, orta sahanın göbeğinde yer alıyor.

İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş Morgan Sanson ile anlaştı mı?

Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Sanson, daha sonra Montpellier ve Marsilya formalarını terletmişti.

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