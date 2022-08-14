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Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Fransız teknik adamın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 21:33
Valerien Ismael Alanyaspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız teknik adamın o sözleri;

" Efsane başkanımız Süleyman Seba'nın dün ölüm yıl dönümüydü. Onu rahmetle anıyorum, huzur içinde uyusun."

" Hava sıcak ama iki takım içinde sıcak. Bugün gerekli performansı göstermeye hazırız. 3 puan için geldik ve almaya hazırız. "

"N'Koudou geçen hafta oyuna girdikten sonra çok iyi katkı verdi ve bu formayı hak etti. Herkesi kullanabileceğimiz mesajını da herkese veriyoruz. Hepsi Beşiktaş'ın futbolcusu."

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