Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Levi Garcia'yı gündemine aldığı ve transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Yunan basınında yer alan iddiaya göre siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

LEVI GARCIA KİMDİR?

Levi Garcia, 20 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

24 yaşındaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Santa Flora'da doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

182 cm boyunda ve 70 kilo olan oyuncu, sol ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Hücum oyuncusu futbolculuk hayatına T&TEC SC takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Levi Garcia'nın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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