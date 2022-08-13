TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Levi Garcia'ya teklif yaptı! Teklifin detayları...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiren siyah-beyazlılar, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Wout Weghorst, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun, Emrecan Özdemir, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes gibi isimleri kadrosuna kazandıran Kara Kartal'da transferler devam ediyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşan ve son dakika golüyle maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam etmek istiyor.
Hücum bölgesinde rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Christian Fassnacht, Jovane Cabral ve son olarak da Konrad De La Fuente transferlerinde bugüne kadar sonuç alamayan siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Levi Garcia oldu.
Yunan basınında yer alan iddiaya göre siyah-beyazlılar bir süredir Benfica ile görüşmeler yapan Trinidadlı sağ kanat oyuncusu için AEK ile temas kurdu.
2.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk bonuslar içeren toplamda 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Levi Garcia geçen sezon 39 maçta 8 gol 6 asistle oynadı.
LEVI GARCIA KİMDİR?
Levi Garcia, 20 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
24 yaşındaki futbolcu, Trinidad ve Tobago Santa Flora'da doğmuştur.
182 cm boyunda ve 70 kilo olan oyuncu, sol ayağını kullanmaktadır.
Hücum oyuncusu futbolculuk hayatına T&TEC SC takımında başlamıştır.
Kariyerinde Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, B. Jerusalem ve AEK Atina formaları giymiştir.
Levi Garcia'nın 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.