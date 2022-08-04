Cisse imzayı atıyor

Beşıktaş, genç oyuncusu Badra Cisse ile ilgili kararını verdi. Siyahbeyazlılar, 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Cisse ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Savunma bölgesinde görev yapan oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı. Cisse'nin sözleşme imzaladıktan sonra rapora göre takımda kalması ya da kiralanması bekleniyor.
Beşiktaş, genç oyuncusu Badra Cisse ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, 19 yaş altı takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncusu Cisse ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Savunma bölgesinde görev yapan oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına katılmış ancak İspanya kampı kadrosuna alınmamıştı. Cisse'nin sözleşme imzaladıktan sonra rapora göre takımda kalması ya da kiralanması bekleniyor.