Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu bağlamda Kara Kartal, Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:12
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı!

Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer harekatı sürüyor.

Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol bek takviyesi için harekete geçti.

Kartal, Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın, Iraklı oyuncu için 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.

Jeahze'nin de siyah beyazlılarda oynamaya sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Mohanad Jeahze, bu sezon İsveç Ligi'nde 13 maça çıktı.

1.79 boyundaki sol bek, 13 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist yaptı.

Jeahze'nin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Iraklı futbolcunun, Hammarby ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Jeahze kariyerinde, Mjällby AIF, Brommapojkarna, Syrianska FC, Norrköping ve Degerfors gibi takımlarda forma giydi.

Jeahze, Irak Milli Takım'ında da 4 maçta boy gösterdi.

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