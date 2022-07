BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ajdin Hasic'ten Edin Visca'ya övgü dolu sözler!

Geçen yıl yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre futboldan ayrı kalan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic, kötü günlerin geride kaldığını ve kendini göstermek istediğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Hasic, "Kendi inancıma göre her şeyin Allah'tan geldiğine inanırım. Bu olay belki de gözlerimi daha fazla açmıştır, bazı şeyleri daha net görmeme fırsat vermiştir. Sırbistan'da 4 aylık bir rehabilitasyon sürecim oldu. Orada her gün 10 saate varan çalışmalar yaptım. Çok zor geçti, sadece idman ve uykuyla vakit geçiriyordum, başka hiçbir şey yapamıyordum. Dürüst olmak lazım, sakatlıktan önce saha dışı çalışmalarını fazla yapmazdım. Şu an her idmandan önce canım istemese bile kendimi daha fazla hazırlamak için salon çalışması yapmaya gayret ediyorum. Belki de bu sakatlık bir şeyleri daha net görmeme sebep oldu" diye konuştu.

Beşiktaş kariyerinin kolay başlamadığını belirten 20 yaşındaki futbolcu, "En başlarda çok fazla fırsat bulamadım, benim için zor geçmişti. Zagreb'de çok mutluydum, orada geçirdiğim 6 seneden sonra buraya geldim. Başlangıç benim için kolay olmamıştı. Tam oynamaya başlayıp goller atarak skora katkı verdiğim dönemde sakatlık yaşadım. Sakatlıktan sonra geri dönmek kolay olmuyor. Bu sezon fırsat bulursam gerçek Hasic'i elimden geldiğince göstermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAK İÇİN SEZON BAŞINI İPLE ÇEKİYORUM"

Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Hasic, şunları kaydetti:

Hocamla henüz konuşamadım ama beni nereye koyarsa oynamaya talibim. En sevdiğim pozisyon 10 numara, forvet arkası pozisyonu. Sağ, sol, merkez fark etmez, oynamaya hazırım. Hocanın kararlarına saygı duyarım. Yapabileceklerimi göstermek için sabırsızlıkla sezonun başlamasını bekliyorum. Elimden geleni yapmak için sezon başını iple çekiyorum.

Trabzonspor'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın kendisine her zaman yardımcı olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Visca'yla çok fazla görüşüyoruz. Bosna Hersek'te ilk oynadığımız kulüpler de aynı kulüplerdir. Yazın kısa bir süreliğine Antalya'da beraber tatil yaptık. Birlikte idman yapma fırsatımız da oldu bu süreçte. Kendisiyle ilgili herkes çok iyi şeyler söylüyor. Buraya ilk geldiğimde bana çok yardımcı oldu. İhtiyacım olduğu her zaman benimle görüştü, her aradığımda telefonumu açtı. Kendisine çok minnettarım" diye konuştu.

Edin Visca'nın milli takımda forma giymemesiyle ilgili konuşan Hasic, "Kendisi yeni jenerasyona, alttan gelenlere yer açılması gerektiğinden bahsetmişti. Kariyerinin belki en üst düzey zamanlarını yaşıyor olabilir. Milli takımda oynasa çok faydalı olurdu ama onun kararına da saygı duymak lazım. Boşnak, Hırvat ya da Sırp olmak bizim için fark etmez. Saha içinde hepimiz biriz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKÇEYİ ANLIYORUM AMA KONUŞMA NOKTASINDA BİRAZ SIKINTILARIM VAR"

Visca'nın Türkçe röportajlar verdiğini ve kendisinin de Türkçesini geliştirmeye çalıştığını söyleyen Hasic, "Umarım sezon sonundaki şampiyonluk röportajını tercüman olmadan direkt ikimiz yapabiliriz. Aslında Türkçeyi anlıyorum ama konuşma noktasında biraz sıkıntılarım var, onları geçirip tam anlamıyla Türkçe öğrenince sezon sonu şampiyonluk röportajını ikimiz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'da iki defa kiralık oynayan ve İstanbul ekibinin Süper Lig'e çıkan kadrosunda yer alan Hasic, teknik direktör Recep Uçar'ın Süper Lig'e yükselmeyi çok istediğini belirterek, şunları söyledi:

İlk Ümraniyespor serüvenimle ikincisini asla kıyaslayamam. Kulübün içi, kulüp yapısı iki süreçte de çok farklıydı. İkinci sürecimde her şey daha da iyileşmişti. İlk gittiğim zaman üzerimizde baskı yoktu, çünkü orta sıra takımıydık ve hedefimiz yoktu. İkinci gittiğimde şampiyonluk adayı bir takıma gitmiştim. Her maçtan önce ben ve takım arkadaşlarım çok gergindik. Hepimiz küme yükselme hedefini kovalıyorduk. O çaptaki bir takımdan beklenen bir şey değildi, kimse bunu beklemiyordu ama hocamız her şeyi düzeltti. Süper Lig'e yükselmeyi çok fazla istiyordu, sonucunda bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'la sürekli görüştüğünü ifade eden Hasic, "Hoca düğünüme geldi, yüz yüze konuştuk. Rakip olacağımız konusu üzerinde şakalaştık. Telefonla da sık sık konuşuyoruz. 'Bize karşı oynadığında kendini çok fazla zorlama, burası senin kulübün' gibi şakalar yapıyor. İşin şakası tabii bunlar. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz" diye konuştu.

Eski takım arkadaşları Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in siyah-beyazlı ekipten ayrılmasıyla kendini yalnız hissetmediğini aktaran Bosna Hersekli futbolcu, "Biraz farklı hissediyorum çünkü hep onlarla birlikteydik. İnsanın kendi dilini konuşabildiği hemşehrisiyle birlikte aynı ortamda olması güzel bir şey ama şimdi birlikte olmamamıza rağmen gün aşırı konuşuyoruz. Burada kendimi yalnız hissetmiyorum, çok arkadaşım var. Kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Bunu hissetmemi gerektiren bir şey olmadı. Bu futbolcu grubuyla geliştim, kendimi bu grubun içinde biri olarak görüyorum" şeklinde görüş belirtti.

"EVLİLİKTEN SONRA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Kısa bir süre önce evlenen Hasic, evliliğin kendisini daha iyi hissettirdiğini belirterek, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı çok sevmem ama hayatımın en mutlu günlerini geçiriyorum diyebilirim. Bu beni daha mutlu kıldı, evlilikten sonra saha içinde ve saha dışında kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Henüz daha bir ay oldu ama herkese tavsiye ederim. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde evlenilmeli. Hayatımda aldığım en iyi kararlardan biri, belki de en iyisi" diye konuştu.

Bosna Hersekli futbolcu, Beşiktaş taraftarına Türkçe verdiği mesajında ise "Yeni sezonda sizi stada bekliyoruz. İnşallah bu sezon hep beraber şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.