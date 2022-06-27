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Jörgen Larsen’de yeni rakip

Trabzonspor'la da adı anılan Jörgen Strand Larsen için devrede olan Beşiktaş'a yeni rakip çıktı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği ifade edilen 22 yaşındaki golcü için Fransız basını, Strasbourg'un da devrede olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Jörgen Larsen’de yeni rakip
Trabzonspor'la da adı anılan Jörgen Strand Larsen için devrede olan Beşiktaş'a yeni rakip çıktı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği ifade edilen 22 yaşındaki golcü için Fransız basını, Strasbourg'un da devrede olduğunu duyurdu. Geçen sezon Gröningen'le 14 gol, 2 asiste imza atan Norveçli futbolcuyu 1 yıl daha kadroda tutmak istediği ifade edilen Hollanda ekibinin futbolcuyu ucuza bırakmak istemediği aktarıldı.
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