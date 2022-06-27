Jörgen Larsen’de yeni rakip

Trabzonspor'la da adı anılan Jörgen Strand Larsen için devrede olan Beşiktaş'a yeni rakip çıktı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği ifade edilen 22 yaşındaki golcü için Fransız basını, Strasbourg'un da devrede olduğunu duyurdu.
Trabzonspor'la da adı anılan JörgenStrand Larsen için devredeolan Beşiktaş'a yeni rakipçıktı. Siyah-beyazlıların ilgilendiğiifade edilen 22 yaşındakigolcü için Fransız basını,Strasbourg'un da devredeolduğunu duyurdu. Geçensezon Gröningen'le 14 gol, 2asiste imza atan Norveçli futbolcuyu1 yıl daha kadrodatutmak istediği ifade edilenHollanda ekibinin futbolcuyuucuza bırakmakistemediği aktarıldı.