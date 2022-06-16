Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle beraber takviyeler için çalışmalarına başladı.
Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle beraber takviyeler için çalışmalarına başladı.
Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde listesini belirledi.
Vida'nın ayrılışının ardından Kara Kartal, aradığı ismi buldu.
Siyah beyazlılar, Vida'nın ayrılığının ardından Saiss'i getirdi.
Öte yandan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam edecek.
Kara Kartal bu bağlamda, rotasını yerli transferine çevirdi.
Beşiktaş, gündemine geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan Mert Çetin'i aldı.
Milli takımda da zaman zaman görev alan Mert için girişimler başladı.
Beşiktaş, Mert Çetin için Verona ile pazarlık masasına oturdu.
Yapılan görüşmelerde mali şartlar konuşuldu.
Mert Çetin'in kulübü Verona, 1.5 milyon euro'luk önerinin yükselmesini talep ediyor.
Siyah beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi.
Geçen yıl Roma'ya 7 milyon euro ödeyerek milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katan Verona, futbolcuyu çok ucuza bırakmak istemiyor.