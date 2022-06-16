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Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Saiss transferinin ardından siyah beyazlılar, Mert Çetin için de devrede. Gelecek sezon yerli kontenjanında Mert Çetin'i değerlendirmek isteyen Kara Kartal, gündemine yıldız ismi aldı. Bununla beraber Verona kulübü, Mert Çetin'in transferi için son kararını verdi. İşte detayar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:01
Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle beraber takviyeler için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde listesini belirledi.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Vida'nın ayrılışının ardından Kara Kartal, aradığı ismi buldu.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Siyah beyazlılar, Vida'nın ayrılığının ardından Saiss'i getirdi.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Premier Lig çıkışlı Saiss, Beşiktaş camiası tarafında kısa sürede kabul gördü.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Öte yandan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam edecek.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Kara Kartal bu bağlamda, rotasını yerli transferine çevirdi.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Beşiktaş, gündemine geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan Mert Çetin'i aldı.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Milli takımda da zaman zaman görev alan Mert için girişimler başladı.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Siyah beyazlıların bu transfer için önerdiği rakamın çok üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Mert Çetin için kıran kırana transfer pazarlığı! Verona'dan net tavır

Geçen yıl Roma'ya 7 milyon euro ödeyerek milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katan Verona, futbolcuyu çok ucuza bırakmak istemiyor.

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