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Sol kanada Galli yıldız

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barnsley ve West Brom'da çalıştığı dönemden Championship'i yakından tanıyan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetime sürpriz bir isim önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Sol kanada Galli yıldız
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Barnsley ve West Brom'da çalıştığı dönemden Championship'i yakından tanıyan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetime sürpriz bir isim önerdi. Fransız hoca, küme düşen Derby'nin golcü sol kanat oyuncusu Tom Lawrence'ın transfer edilmesini istedi. 28 yaşındaki Galli oyuncu bu sezon 10 gol ve 5 asistle takımının en skorer ismi oldu, ancak bu performansı da Derby'yi Champiosnhip'te tutmaya yetmedi. Lawrence için Beşiktaş hamlesini yaptı. Ancak Leeds, Southampton gibi Premier Ligin devleri de Galli yıldızı istiyor.
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