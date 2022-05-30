BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona iddialı girmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona iddialı girmek istiyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Fransız hoca, öncelikli olarak forvet hattına takviye yapılmasını istedi.
Listede yer alan ilk aday Adam Buksa, Fransız ekibi Lens'le sözleşme imzalamıştı.
Bu transferi sonuçlandıramayan Kara Kartal, alternatif isme yöneldi.
Beşiktaş'ın yeni gözdesi ise CSKA Sofya takımında forma giyen Ekvadorlu golcü Jordy Caicedo...
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu da Spor Ajansı programında bu transferin detaylarını paylaştı.
Şahinoğlu, yıldız futbolcuya yapılan teklifle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Caicedo, Valerien Ismael'in önerilerinden bir tanesiydi. Caicedo'ya 1 milyon euro'luk bir teklif yapılmıştı.
Kulübüne yapılan 3.5 milyon euro'luk bir teklif var ve cevap bekleniyor.
Bu sezon CSKA Sofya formasıyla 46 maça çıkan Jordy Caicedo, 22 gol ve 1 asist kaydetti.
JORDY CAICEDO KİMDİR?
18 Kasım 1997 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.
Kariyerine CSNA takımında başlayan 24 yaşındaki genç forvet; Catolica, Vitoria ve CSKA Sofya gibi takımlarda forma giydi.
1.87 boyundaki başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.