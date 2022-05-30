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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet hattı. Teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği Jordy Caicedo için Beşiktaş, oyuncunun kulübüne teklifini iletti ve yanıt beklemeye başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:32
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona iddialı girmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Fransız hoca, öncelikli olarak forvet hattına takviye yapılmasını istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Listede yer alan ilk aday Adam Buksa, Fransız ekibi Lens'le sözleşme imzalamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Bu transferi sonuçlandıramayan Kara Kartal, alternatif isme yöneldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Beşiktaş'ın yeni gözdesi ise CSKA Sofya takımında forma giyen Ekvadorlu golcü Jordy Caicedo...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu da Spor Ajansı programında bu transferin detaylarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Şahinoğlu, yıldız futbolcuya yapılan teklifle ilgili şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Caicedo, Valerien Ismael'in önerilerinden bir tanesiydi. Caicedo'ya 1 milyon euro'luk bir teklif yapılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Kulübüne yapılan 3.5 milyon euro'luk bir teklif var ve cevap bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Bu sezon CSKA Sofya formasıyla 46 maça çıkan Jordy Caicedo, 22 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

JORDY CAICEDO KİMDİR?

18 Kasım 1997 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

Kariyerine CSNA takımında başlayan 24 yaşındaki genç forvet; Catolica, Vitoria ve CSKA Sofya gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

1.87 boyundaki başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Jordy Caicedo atağı! Ismael istedi

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