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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

Spor haberi... Bu sezon beklentilerin altında bir grafik çizen Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona eren Siyah-Beyazlı ekipte, bu isimlerden olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, olası ayrılık senaryosu belli oldu. Buna göre Beşiktaşlı kurmaylar Larin'in ayrılması durumunda sezon sonunda bonservisi elinde olacak Viktor Claesson'un menajeriyle temas kurdu ve İsveçli kanat-forvetten olumlu geri dönüş aldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

Teknik direktör Valerien İsmael'in talep ve direktifleri doğrultusunda yeni sezona nokta atışı transferlerle girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, önemli bir transferin eşiğine gelmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

Takvim'in haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle Rusya'nın Krasnodar takımından Kopenhag'a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak olan İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson ile dirsek temasına geçildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

30 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsveçli oyuncu sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin'in yerine düşünülüyor. Viktor Claesson'un menajeri ile görüşüldüğü ve bu ilk görüşmenin de olumlu geçtiği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

Viktor Claesson'a bonservis ücreti ödenmeyeceği için bir miktar imza parasının verilmesinin soz konusu olabileceği de ifade ediliyor. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Viktor Claesson'un güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

58 kez İsveç Milli Takım formasını sırtına geçiren Claesson, bu maçlarda 11 kez fileleri sarsmayı başardı.

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