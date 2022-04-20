BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Cyle Larin'in planı hazır! Viktor Claesson...

Takvim'in haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle Rusya'nın Krasnodar takımından Kopenhag 'a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak olan İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson ile dirsek temasına geçildi.

30 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsveçli oyuncu sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin'in yerine düşünülüyor. Viktor Claesson'un menajeri ile görüşüldüğü ve bu ilk görüşmenin de olumlu geçtiği gelen haberler arasında.