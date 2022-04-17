Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! Giresun BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.









İLK 11'LER:

GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz Behich, Hamidou, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Necip, Vida, Rosier, Can Bozdoğan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi



GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Giresunspor - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

GİRESUNSPOR ALT SIRAYLA ARAYI AÇMAK İSTİYOR!

Hakan Keleş yönetimindeki Karadeniz temsilcisi ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp küme düşme hattıyla arasını iyice açmayı hedefliyor.