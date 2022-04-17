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Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! Giresun BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Giresunspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Karadeniz temsilcisi ise sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 20:23
Giresunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! Giresun BJK maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.




İLK 11'LER:

GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz Behich, Hamidou, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Necip, Vida, Rosier, Can Bozdoğan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

GİRESUNSPOR ALT SIRAYLA ARAYI AÇMAK İSTİYOR!
Hakan Keleş yönetimindeki Karadeniz temsilcisi ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp küme düşme hattıyla arasını iyice açmayı hedefliyor.

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