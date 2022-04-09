Flaş Talisca sözleri! "Paralarını saklardı"

Siyah-beyazlı kulüpte bir dönem sportif direktörlük yapan Ali Naibi, Atakan Kurt'a, başta dönemin yıldız futbolcuları olmak üzere takım hakkında sıra dışı detaylar verdi. Naibi, taraftarın sevgilisi Talisca için "Bir dönem bazı yöneticilerimiz Talisca'ya kendi ceplerinden extra gol ya da asist primi verirdi, Talisca bunu öğrendikten sonra 8 maç üst üste gol veya asist performansı sergiledi. Parayı diğer arkadaşları görmesin diye iç çamaşırına saklardı" yorumunu yaptı. Mario Gomez'in takımda kalmayı çok istediğini belirten Naibi, "Gomez kalmak istiyordu ama babası, 'Torunumu görmek istiyorum' diyerek oğlunun kafasını karıştırdı" dedi.



GEDSON'DAN TALISCA'LI BEĞENİ

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in sosyal medyadaki beğenisi gündem oldu. Portekizli yıldız, Galatasaray'a attığı frikik gol sevinci ile Talisca'nın yine Seyrantepe'de attığı golden sonra yaşadığı sevincin bulunduğu fotoğrafı beğendi. Gedson'un bu beğenisi Beşiktaşlı taraftarların da büyük ilgisini çekti.