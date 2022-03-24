Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

'İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR'

Kendisinin eski Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı. Gomez: Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdır futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş'ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor." dedi.

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