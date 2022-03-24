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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismael'e dair gün geçtikte yeni detaylar ortaya çıkıyor. İdmanlarının oldukça ağır olduğu bilinen Ismael'e dair Mario Gomez, Beşiktaş yönetimiyle de konu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 12:03
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

Beşiktaş'ta sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda göreve geçici olarak getirilen Önder Karaveli ile daha sonra sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda yönetim kurulu gelecek sezon futbol yapılanması ve bu sezonun geri kalanı için teknik direktör arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

YENİ TEKNİK ADAM VALERIEN ISMAEL
Beşiktaş, başarısız sonuçların ardından teknik direktörlük koltuğuna 46 yaşındaki Fransız Valerien Ismael'i getiriyor. Fransız teknik adam, bugün İstanbul'a ayak basmasının ardından Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek tesisleri gezecek.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

MAÇLARI SEYRETTİ
Siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adamın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail'in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

SON OLARAK WBA'YI ÇALIŞTIRDI
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, son olarak West Bromwich Albion'ı çalıştırdı. 46 yaşındaki teknik direktör, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96'da görev aldı. Siyah-beyazlıların, Valerien Ismael ile anlaşma sağlandığını kısa süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

GOMEZ'İ ARADI, BİLGİ ALDI
Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

GOMEZ'DEN ISMAEL UYARISI
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olurken siyah beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

'İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR'
Kendisinin eski Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı. Gomez: Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdır futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş'ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI VALERIEN ISMAEL NASIL FUTBOL OYNATIYOR? HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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