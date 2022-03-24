Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'den flaş atak! Mario Gomez...

SON OLARAK WBA'YI ÇALIŞTIRDI
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, son olarak West Bromwich Albion'ı çalıştırdı. 46 yaşındaki teknik direktör, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96'da görev aldı. Siyah-beyazlıların, Valerien Ismael ile anlaşma sağlandığını kısa süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.
GOMEZ'İ ARADI, BİLGİ ALDI
Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.
GOMEZ'DEN ISMAEL UYARISI
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olurken siyah beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı.