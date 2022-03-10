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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular | BJK spor haberleri

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. sezon sonunda Barcelona'ya dönecek olan yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. Barcelona'nın yıldız futbolcuyu takasta kullanacağı ve Pjanic'in bu nedenle İtalya'ya döneceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 12:42 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 13:49
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

Barcelona'ya geri dönecek olan yıldız futbolcunun geleceği de merak konusu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, sezon sonunda dönecek olan Pjanic'i takasta kullanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

İspanyol devi Pjanic'i Napoli'ye gönderip, İtalyan ekibinden stoper Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelona'lı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanların teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

DÖNMEK İSTİYOR

Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic'in yeni adresini duyurdular

31 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.

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