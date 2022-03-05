Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Kalede Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler ve alternatif olmaması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin Altay 'ın genç ismi Mateuzs Lis'i mercek altına aldığı öğrenildi. Beşiktaş scoutlarının özel olarak takip ettikleri Lis için olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin Mateusz Lis için sezon bitmeden Altay Kulübü'ne cazip bir teklif sunacağı ve transferi bitirmeye çalışacakları öğrenildi.

Sezon başında Altay'ın Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna takviye ettiği genç eldiven için Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği bildirildi. Pena'nın sezon sonunda kulübüne dönecek olması nedeniyle Galatasaray'ın Lis için bir kez daha devreye gireceği konuşuluyor.