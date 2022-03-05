Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın yıldız file bekçisi Mateusz Lis transfer gündeminden düşmüyor.
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın yıldız file bekçisi Mateusz Lis transfer gündeminden düşmüyor.
Polonyalı eldiven ara dönemde Galatasaray'ın listesine girmiş ancak İstanbul ekibinin Barcenola'dan Pena'yı kiralamasıyla transfer gerçekleşmemişti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre 25 yaşındaki başarılı file bekçisi şimdi de Beşiktaş'ın radarına girdi.
Kalede Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler ve alternatif olmaması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin Altay'ın genç ismi Mateuzs Lis'i mercek altına aldığı öğrenildi. Beşiktaş scoutlarının özel olarak takip ettikleri Lis için olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetimin Mateusz Lis için sezon bitmeden Altay Kulübü'ne cazip bir teklif sunacağı ve transferi bitirmeye çalışacakları öğrenildi.
Sezon başında Altay'ın Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna takviye ettiği genç eldiven için Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği bildirildi. Pena'nın sezon sonunda kulübüne dönecek olması nedeniyle Galatasaray'ın Lis için bir kez daha devreye gireceği konuşuluyor.
Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Lis'e gelen teklifler karşısındaki tavrı ise merak konusu oldu. Lis, kalesinde 41 gole engel olamadı. 2430 dakika sahada kalan Polonyalı eldiven, 4 maçı ise gol yemeden tamamlamayı başardı.
Geçen sezon mayıs ayı sonunda piyasa değeri 650 bin euro olan 25 yaşındaki kalecinin değeri yükselerek 1 milyon euro'yu buldu.
ALTAY'IN AHTAPOT'U
Taraftarlar, Lis'e yaptığı kurtarışlar sonrası "Ahtapot" lakabını taktı. Takımın küme düşme potasında olmasına rağmen kritik kurtarışlar yapan Lis, taraftarın ilgisinden memnun.
Lis, "Gaziantep FK maçı sonrasında yaşadığım tabloyu hayatım boyunca unutamayacağım. Polonya'da da çılgıncasına seven taraftar grupları var ama Altay taraftarı bambaşka" diye konuştu.