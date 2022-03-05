Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen kaleci Mateusz Lis, hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın radarına girdi. İki ezeli rakibin, Polonyalı file bekçisini mercek altına aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK GS transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 11:09
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın yıldız file bekçisi Mateusz Lis transfer gündeminden düşmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Polonyalı eldiven ara dönemde Galatasaray'ın listesine girmiş ancak İstanbul ekibinin Barcenola'dan Pena'yı kiralamasıyla transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Yeni Asır'da yer alan habere göre 25 yaşındaki başarılı file bekçisi şimdi de Beşiktaş'ın radarına girdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Kalede Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler ve alternatif olmaması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin Altay'ın genç ismi Mateuzs Lis'i mercek altına aldığı öğrenildi. Beşiktaş scoutlarının özel olarak takip ettikleri Lis için olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Siyah-beyazlı yönetimin Mateusz Lis için sezon bitmeden Altay Kulübü'ne cazip bir teklif sunacağı ve transferi bitirmeye çalışacakları öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Sezon başında Altay'ın Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna takviye ettiği genç eldiven için Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği bildirildi. Pena'nın sezon sonunda kulübüne dönecek olması nedeniyle Galatasaray'ın Lis için bir kez daha devreye gireceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Lis'e gelen teklifler karşısındaki tavrı ise merak konusu oldu. Lis, kalesinde 41 gole engel olamadı. 2430 dakika sahada kalan Polonyalı eldiven, 4 maçı ise gol yemeden tamamlamayı başardı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

Geçen sezon mayıs ayı sonunda piyasa değeri 650 bin euro olan 25 yaşındaki kalecinin değeri yükselerek 1 milyon euro'yu buldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'i gözüne kestirdi!

ALTAY'IN AHTAPOT'U

Taraftarlar, Lis'e yaptığı kurtarışlar sonrası "Ahtapot" lakabını taktı. Takımın küme düşme potasında olmasına rağmen kritik kurtarışlar yapan Lis, taraftarın ilgisinden memnun.

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