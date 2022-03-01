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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ara transfer sezonunda Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer etmiş, ardından yıldız ismi Rizespor'a kiralamıştı. Gedson, Galatasaray - Rizespor maçında oynadığı futbolla adeta şov yaparken, Beşiktaşlı yöneticilerin de yüzünü güldürdü. İşte Beşiktaş yönetiminden Gedson Fernandes transferi yankıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 12:13
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan alınan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen başarılı orta saha, takımında fark yaratıyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

"NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPTIK"
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

SÜPER LİG'DE REKORA İMZA ATTI!
Özellikle ikili mücadelelerde gücünü gösteren yıldız futbolcuya maç boyunca 12 faul yapıldı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

Bu rakam 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de bir oyuncuya yapılan en çok faul olarak kayıtlara geçti. 23 yaşındaki orta saha, 12.5 kilometre ile karşılaşmanın en çok koşan ikinci ismi oldu.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

GEDSON'UN G.SARAY MAÇINDAKİ PERFORMANSI
Kazanılan ikili mücadele: 18
Sahipsiz top kapma: 14
Kendisine yapılan faul: 12
Top çalma : 4

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