Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi sevinci! Galatasaray maçı sonrası yöneticiler...

Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.
6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan alınan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen başarılı orta saha, takımında fark yaratıyor.
"NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPTIK"
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.