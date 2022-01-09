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Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren ve performansıyla siyah beyazlı taraftarların takdirini toplayan Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Genç yıldız bu maçta gösterdiği performansla da dikkat çekti. Şimdi futbolseverler internette Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emirhan İlkhan hangi mevkide oynuyor? sorularını aratıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 20:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 20:16
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılarda geçen Beşiktaş'ta gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer alan genç futbolcu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maçta gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken genç Emirhan U18 takımında da 2 kez görev aldı.



BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI EMİRHAN İLKHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan İlkhan, Süper Kupa maçının 80. dakikasında oyuna girerek profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı. 2019 yılından itibaren Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen genç futbolcu orta sahada forma giyiyor. Bu sezon u19 liginde 10 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu 7 gole imza attı.



Uefa gençlik ligine de 7 karşılaşmada görev alan İlkhan, 3 kez ağları sarsarken 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş A takımıyla bundan sonra daha fazla forma şansı bulması beklenen oyuncunun güncel piyasa değeri 100 bin euro.

Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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