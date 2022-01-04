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N’Sakala: Dönüyorum

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından bordo-mavili ekibin bir futbolcusunun galibiyet paylaşımını beğenmesinin ardından taraftarların büyük tepkisini çeken, etkisiz futboluyla gözden düştükten sonra da kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan ilginç bir yanıt geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
N’Sakala: Dönüyorum
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından bordo-mavili ekibin bir futbolcusunun galibiyet paylaşımını beğenmesinin ardından taraftarların büyük tepkisini çeken, etkisiz futboluyla gözden düştükten sonra da kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'dan ilginç bir yanıt geldi. Demokratik Kongolu sol bekin İnstagram'da yaptığı bir paylaşımın altına, bir taraftar, "Yakında takıma dönüyor musun?" diye sorarken, N'Sakala da "Evet" yanıtını verdi. N'Sakala, kadro dışı kaldığı dönemde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çekmişti.
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