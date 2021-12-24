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Beşiktaş Göztepe maçının ardından dikkat çeken görüntü! Önder Karaveli...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı. Taraftarlar Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunurken, maç sonunda Karaveli'nin stattan personel aracıyla çıkması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 10:53
Beşiktaş Göztepe maçının ardından tepki çeken görüntü! Önder Karaveli...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Beşiktaş Göztepe maçının ardından tepki çeken görüntü! Önder Karaveli...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi.

Beşiktaş Göztepe maçının ardından tepki çeken görüntü! Önder Karaveli...

Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf ise gündeme damga vurdu. Milliyet'in haberine göre; Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.

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