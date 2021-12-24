Beşiktaş Göztepe maçının ardından dikkat çeken görüntü! Önder Karaveli...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi.
Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf ise gündeme damga vurdu. Milliyet'in haberine göre; Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.