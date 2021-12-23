Beşiktaş Göztepe : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi. Kartal, Kayserispor'un ardından Göztepe'yi de sahasında geriden gelerek mağlup etmeyi başarmış oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Larin ve Ghezzal'dan gelirken Göztepe'nin tek golünü Ndiaye kaydetti. Siyah beyazlılarda Rosier iki sarı karttan kırımızı kart görerek 82. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten Beşiktaş, 7. sırada yer aldı. Göztepe ise 14 puanla 19. sırada kaldı.

DERBİYE GÖRE İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmaya Fenerbahçe mücadelesine göre iki farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Necip Uysal'ın yerine stoperde Francisco Montero'ya görev verdi.

Karaveli, Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynattığı Can Bozdoğan'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu. Siyah-beyazlı takımda orta sahada son maçlarda iyi performans gösteren Oğuzhan Özyakup ilk 11'de oynadı.

OĞUZHAN 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 15 Ekim'de oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Oğuzhan, sonrasında ligde ve Avrupa'da şans bulmakta zorlandı.

Medipol Başakşehir maçından sonra ligdeki 6 karşılaşmada kadroda olmasına rağmen süre alamayan Oğuzhan, Önder Karaveli'nin görev yaptığı Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Oğuzhan, Medipol Başakşehir maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da yedek kulübesinde kaldı. Tecrübeli oyuncu deplasmandaki Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerden oyuna girme şansı yakaladı.

Göztepe karşısında Domagoj Vida ile stoperde görev alan Montero, ligde 6 maç sonra aynı şansı buldu.

Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan Montero, Giresunspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Montero, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise yedekler arasında kaldı.

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın yanı sıra Emre Bilgin, Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Son 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta tribünler boş kaldı.

Yukatel Kayserispor maçında stadı tamamen dolduran siyah-beyazlılar, soğuk havada oynanan Göztepe maçına biletler yüzde 50 indirimli olmasına rağmen ilgi göstermedi.

Siyah-beyazlı oyuncular bugün vefat eden kulüp personeli Abdulvahap Öksüz için sahaya siyah bantla çıktı.