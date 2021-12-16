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Castellanos ısrarı!

Beşiktaş, New York City’nin 23 yaşındaki forveti Valentin Castellanos için tüm şartları zorluyor. Kara Kartal, golcü için West Ham ve Nottingham Forest ile yarışıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Castellanos ısrarı!
Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yeni teknik direktörünü bulabilmek için uğraşırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devler Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de de şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlıların MLS ekiplerinden New York'ta forma giyen Valentin Castellanos'a kanca attığı öğrenildi. Tata olarak bilinen 23 yaşındaki Arjantinli golcünün geçen sezon MLS'de 19 gol atarak altın ayakkabı kazandı. AS Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş dışında West Ham ve Nottingham Forest kulüpleri de Castellanos için devrede. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 7 milyon euro olan genç oyuncu bu sezon 36 maçta 23 gol ve 8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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