Haberler Beşiktaş Dortmund - Beşiktaş: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kartal'dan tatsız veda! Sıfır puan...

Dortmund - Beşiktaş: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kartal'dan tatsız veda! Sıfır puan...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Borussia Dortmund'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrılarak Avrupa'ya puan alamadan veda etti. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından Devler Ligi grubunu puansız tamamlayan ikinci Türk takımı oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 00:58
Dortmund - Beşiktaş: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kartal'dan tatsız veda! Sıfır puan...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine üç puanı getiren golleri 29'da Malen, 45+2 (pen.) ve 53'te Reus, 68 ve 81'de ise Haaland kaydetti.

Beşiktaş'ta Welinton 43. dakikada yaptığı penaltı sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kartal bu sonuçla grubunu 0 puanla son sırada tamamladı. Dortmund ise grubu 9 puanla üçüncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

F.BAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ!

Devler Ligi'nde grubunu 0 puanla son sırada tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Sarı-lacivertliler, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etmişti. Böylece Beşiktaş, Devler Ligi'nde grubunu puansız tamamlayan ikinci Türk takımı oldu.

DİĞER
93 kilo veren Pelin Öztekin’in yeni hali sosyal medya takipçileri tarafından beğenildi! İşte Pelin Öztekin’in son hali!
Beyoğlu'nda ışıklarda kanlı pusu! Silahı çıkartıp defalarca ateş etti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor