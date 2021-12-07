Dortmund - Beşiktaş: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kartal'dan tatsız veda! Sıfır puan...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine üç puanı getiren golleri 29'da Malen, 45+2 (pen.) ve 53'te Reus, 68 ve 81'de ise Haaland kaydetti.

Beşiktaş'ta Welinton 43. dakikada yaptığı penaltı sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kartal bu sonuçla grubunu 0 puanla son sırada tamamladı. Dortmund ise grubu 9 puanla üçüncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

F.BAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ!

Devler Ligi'nde grubunu 0 puanla son sırada tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Sarı-lacivertliler, 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etmişti. Böylece Beşiktaş, Devler Ligi'nde grubunu puansız tamamlayan ikinci Türk takımı oldu.