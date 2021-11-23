CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Ajax maçı bilet fiyatları ne kadar?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 5. hafta maçında Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler araştırılyor. Peki, Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Ajax maçı bilet fiyatları ne kadar?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler fotomac.com.tr'de yer alacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1. kategori: 395 lira

2. kategori 360 lira

3. kategori 315 lira

4. kategori 300 lira

5. kategori 260 lira

6. kategori 235 lira

7. kategori 170 lira

8. kategori 150 lira

VIP 100: 1.000 lira

VIP 101-126: 880 lira

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş