CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş Ajax maçını hangi kanallar canlı şifresiz yayınlayacak? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz veren kanallar listesi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax, Sporting Lizbon ve Dortmund'a 4 maçta da 3'er puan bırakmıştı. 5. maçında Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ajax maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ? HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. İşte maçı yayınlayan kanalların tamamı...