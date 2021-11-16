Beşiktaş haberleri | Kamara sürprizi!

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.



