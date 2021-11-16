Haberler Beşiktaş Beşiktaş haberleri | Kamara sürprizi!

Beşiktaş haberleri | Kamara sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bu doğrultuda gözünü transfere çeviren Beşiktaş, 26 yaşındaki Finlandiyalı orta sahayı takibe aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Bosna-Finlandiya mücadelesinde Pjanic'e adım attırmayan ve oyundan çıkarken ıslıklanmasına neden olan Glen Kamara için düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Beşiktaş haberleri | Atiba'nın yerine o geliyor! Glen Kamara

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sezon sonu için listesini hazırlıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan oyuncuların boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Bu isimlerin başında da Barcelona'ya dönecek Miralem Pjanic geliyor. Beşiktaş teknik heyeti, cumartesi günü oynanan Bosna Hersek-Finlandiya maçında hem Bosnalı yıldız Pjanic'i hem de iki milli takımdaki oyuncuları izleyerek özel notlar tuttu. Sergen Yalçın'ın ekibinin tuttuğu bu notlarda bir oyuncunun ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş haberleri | Atiba'nın yerine o geliyor! Glen Kamara

ATİBA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu ismin Finlandiya'da forma giyen Glen Kamara olduğu öğrenildi. Pjanic sahayı ıslıklarla terk ederken teknik heyetin gözüne Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızını ıslıklatan oyuncu çarptı; Finlandiya'nın siyahi 6/8 numarası 26 yaşındaki Glen Kamara. Pjanic'e adım attırmayan top yaptırmayan oyuncunun, sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba'nın yerine alınabilecek en doğru isimlerden birisinin olduğunun üzerinde duruldu. Sierra Leone doğumlu olan Kamara, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen, oldukça güçlü bir futbolcu.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Sahte içki can almaya devam ediyor! Afyonkarahisar'da 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor