İlk kurban N'Sakala

Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta devre arası kadro revizyonu yaşanacak. Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanı nedeniyle N'Sakala'nın sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan ancak Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'ın performansları nedeniyle gözden düşen Fabrice N'Sakala için yönetim önemli bir karar aldı.

Türkiye futbol federasyonu tarafından bu sezon uygulanan 8+3 ve gelecek sezon uygulanacak olan 7+4 yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda revizyon yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Fabrice N'Sakala'yla yollarını ayıracak. Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Beşiktaş'ın hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planladığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KIZDIRDI

Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası N'Sakala'nın yapılan bir paylaşımı beğenmesi taraftarları kızdırdı. N'Sakala, derbi sonrası Yusuf Sarı'nın, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" paylaşımını beğenince; siyah-beyazlı taraftarlar buna sert tepki gösterdi. Bazı taraftarlar N'Sakala'nın kadro dışı bırakılmasını istedi. N'Sakala bir süre önce de kadro dışı bırakılan Sırp oyuncu için "Ljajic'i özledim" paylaşımı yapmış ve yine tepki toplamıştı.