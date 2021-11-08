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Rıdvan yine formaya yakın

Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu. Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Rıdvan yine formaya yakın
Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu. Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Rıdvan'ın bu sezon 8 lig karşılaşmasında 2 gol, 2 asisti bulunuyor. Fabrice N'Sakala da sol bekin diğer alternatif ismi durumunda.
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