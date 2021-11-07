Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Trabzon maçı sonrası öz eleştiri yaptı. Kanadalı yıldız, "Çok üzücü bir sonuç. İyi bir performans göstermek istedik. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama en iyi günümüzde değildik. Bu seviyelerde yenmemesi gereken goller yedik. Yüklendiğimiz anlarda daha akılcı olmalıydık." dedi.
Beşiktaşkaptanı Atiba Hutchinson, Trabzon maçı sonrası öz eleştiri yaptı. Kanadalı yıldız, "Çok üzücü bir sonuç. İyi bir performans göstermek istedik. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama en iyi günümüzde değildik. Bu seviyelerde yenmemesi gereken goller yedik. Yüklendiğimiz anlarda daha akılcı olmalıydık. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Üzerinde çalışmamız gereken birçok şey var. İlk yarıda biraz daha iyiydik. İkinci yarıya sabırlı başladık. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık ama olmadı. Çok maç var. Uzun süredir bir arada oynamadık. Aradan sonra daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.