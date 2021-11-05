Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişme! Valentin Rosier...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişme! Valentin Rosier...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, teknik heyetle iletişime geçti. Yıldız futbolcu, Trabzonspor derbisinde oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rosier'in, Trabzonspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 11:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişme! Valentin Rosier...

Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında forma giyemeyen Valentin Rosier'in son durumu merak konusu olmuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'la oynayacakları maçı dönüm noktası olarak gören Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşandı.

Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor