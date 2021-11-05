BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişme! Valentin Rosier...

Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında forma giyemeyen Valentin Rosier'in son durumu merak konusu olmuştu.



Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'la oynayacakları maçı dönüm noktası olarak gören Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşandı.

Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı.