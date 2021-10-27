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SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usülsüzlük şüphesi

Son dakika spor haberi: Bonservisi İspanya La Liga ekibi Barcelona'da bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'in Katalan ekibine transferinde usulsüzlük şüphesi kapsamında inceleme başlatıldı. Son 2 yılı kapsayan 62 transfer inceleme altına alınırken Beşiktaş'ta forma giyen Pjanic'in Barcelona'ya transferi de soruşturma dosyasında yer alıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:21
SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usulsüzlük şüphesi

İtalyan futbolunda transferlerle ilgili usulsüzlük şüpheleri üzerine inceleme başlatıldı. Son iki yılı kapsayan süreçte gerçekleşen bazı transferlerde ödenen rakamlar üzerine oluşan şüphenin, ilgili makamları konuyla ilgili bir dosya oluşturmaya yönelttiği bildirildi.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usulsüzlük şüphesi

Futbol Kulüpleri Teftiş Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporun, İtalya Futbol Federasyonu Savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'ya teslim edildiği ortaya çıktı. Raporda, belirtilen süre içerisinde büyük kulüplerin de dahil olduğu 62 transferdeki mali usulsüzlük şüphelerinin bulunduğu belirtildi.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usulsüzlük şüphesi

Şüphelerin odağında özellikle gerçekleştirilen yüksek ücretli transferlerdeki rakamlardan elde edilen kazanç ve bu rakamların ödemeleri bulunduğu bildirildi. Bu ödemelerin belirtilen rakamlar ölçüsünde olup olmadığından şüphelenildiği aktarıldı.

SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usulsüzlük şüphesi

Milliyet'in derlediği İtalyan basınındaki haberlerde, şu an Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in geçtiğimiz sene Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtilen transferiyle aynı dönemlerde gerçekleşen Barcelona'dan Juventus'a 72 milyon euroluk Arthur transferinin de incelenen transferler arasında olduğu kaydedildi.

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