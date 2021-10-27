SPOR HABERLERİ: Miralem Pjanic depremi! Transferde usülsüzlük şüphesi

İtalyan futbolunda transferlerle ilgili usulsüzlük şüpheleri üzerine inceleme başlatıldı. Son iki yılı kapsayan süreçte gerçekleşen bazı transferlerde ödenen rakamlar üzerine oluşan şüphenin, ilgili makamları konuyla ilgili bir dosya oluşturmaya yönelttiği bildirildi.

Futbol Kulüpleri Teftiş Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporun, İtalya Futbol Federasyonu Savcılığı ile İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'ya teslim edildiği ortaya çıktı. Raporda, belirtilen süre içerisinde büyük kulüplerin de dahil olduğu 62 transferdeki mali usulsüzlük şüphelerinin bulunduğu belirtildi.